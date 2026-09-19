Bagno di folla a San Marino per Kimi Antonelli: "Lo sport è vita, sogno di diventare uno dei più grandi di tutti i tempi" - VIDEO

Un vero e proprio bagno di folla e un'accoglienza da superstar hanno travolto Kimi Antonelli a Serravalle in occasione dell'inaugurazione di "Sport in Fiera", la storica manifestazione di promozione sportiva della Repubblica di San Marino. Il giovane talento, attualmente leader del mondiale di Formula 1, attorniato dal tifo e dall'affetto di centinaia di studenti e ragazzi delle scuole medie, ha partecipato al taglio del nastro della kermesse al fianco dei Segretari di Stato per l'Istruzione e lo Sport, del Presidente del Cons e dei campioni olimpici sammarinesi.

Sul palco, il pilota ha raccontato il suo speciale legame con la Repubblica del Titano, dove ha scelto di risiedere: "Devo dire che mi trovo davvero bene, è molto tranquilla" . "Mi piace anche molto la città in sé e soprattutto quando ho del tempo l'apprezzo sempre di più" ha confidato Antonelli, aggiungendo che la serenità del territorio "mi sta aiutando anche nel successo di oggi" . Rivolgendosi ai giovanissimi presenti, il campione ha poi lanciato un messaggio di profondo valore educativo sul significato dell'attività agonistica: "Per me lo sport è vita e credo che mi abbia fatto diventare la persona che sono oggi" .

"Sin da piccolo - ha aggiunto - quando fai sport ad alto livello, impari molto in fretta i principi della vita, impari ad avere rispetto per le persone con cui lavori e per gli avversari e impari a compiere subito dei sacrifici" . Interpellato sulle sue ambizioni future e sulla rincorsa ai vertici dell'automobilismo, Antonelli non ha nascosto i suoi traguardi più grandi: "Sin da quando ero piccolo ho sempre sognato di arrivare in Formula 1. Il sogno adesso? Diventare campione del mondo e poi diventare uno dei più grandi di tutti i tempi".

Un percorso vincente guidato anche dalla capacità di gestire l'emozione e le crescenti aspettative: "La pressione cerco di vederla più come una cosa positiva, come una possibilità di brillare sotto pressione, perché anzi mi piace essere sotto pressione. Cerco quasi di accogliere questa pressione, di farne buon uso" . Dopo il momento di confronto sul palco e la celebrazione degli sportivi sammarinesi di più alto livello, Antonelli ha preso parte al tradizionale taglio del nastro che ha dato ufficialmente il via al giro degli stand della manifestazione.







