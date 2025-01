CONS Baldiserra confermato Presidente della Federciclismo Una sola variazione nel direttivo con l'uscita di Angelo Della Valle e l'ingresso di Peter Guerra

Baldiserra confermato Presidente della Federciclismo.

Valter Baldiserra confermato alla guida della Federciclismo sammarinese per il prossimo quadriennio. Le elezioni federali hanno confermato in blocco il direttivo precedente eccezion fatta per un solo effettivo: esce Angelo Della Valle, al suo posto Peter Guerra. Durante la serata proiettato il video delle competizioni organizzate dalla Federciclismo nel 2024 come lo storico passaggio a San Marino del Tour De France. Diverse le premiazioni tra le quali il premio al merito sportivo andato Dennis Guerra.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: