Baldiserra: "Fiducioso per Andorra e felice per il nuovo look"

Nel video l'intervista

Valter Baldiserra Presidente Federciclismo San Marino: "Abbiamo una bella delegazione, il commissario tecnico è già 5-6 mesi che lavora, li stiamo preparando tutti, stiamo preparando anche Konychev, nonostante che corre come professionista in una squadra austriaca, si allena qui con noi in palestra tutti i giorni. Gli altri ragazzi sono arrivati adesso dagli ultimi allenamenti, e ancora sono 15 giorni che stanno lavorando fortissimo. I risultati stanno già arrivando, come ripeto, nel settore femminile dove hanno fatto un miglioramento molto molto grande. Speriamo di avere magari, dopo tanti anni di nuovo, delle donne abbastanza competitive, se non competitive. Quello che posso dire è che ce la metteremo tutta, noi cerchiamo di dare il massimo e questa sera qui abbiamo, per onorare questo evento, abbiamo pensato che se venivamo rieletti noi come in federazione, io e i miei colleghi, abbiamo cercato di rinnovare il look con tutte le maglie nuove, che avevano otto anni. L'altra volta ci hanno portato fortuna e questa volta le abbiamo rifatte nuove".