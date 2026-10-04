Baldiserra: “Lugo – San Marino un grande evento che qualifica la Federazione e il nostro territorio”

Valter Baldiserra Presidente Federciclismo San Marino commenta la giornata di oggi.

“A San Marino siamo i primi estimatori dell'Italia, tifiamo Italia in tutti gli sport e anche nel ciclismo diamo sempre una mano all'Italia. Tifiamo i nostri colori ma ovviamente siamo sempre molto felici quando gli azzurri dimostrano il loro valore come è stato anche agli ultimi mondiali”

Questa 69esima edizione della Lugo – San Marino dal punto di vista organizzativo è andato tutto bene ?

“Molto bene, ormai abbiamo preso anche noi le nostre misure. Da 7-8 anni sono alla guida di questa Federazione e facciamo del nostro meglio per favorire questa corsa. Chiudiamo le strade da Guadiciolo a San Marino per dare a loro la massima sicurezza, quando entrano a San Marino si trovano in un salotto, ci ringraziano 100 volte, ringraziano anche la Polizia Civile e le nostre istituzioni che ci permettono queste chiusure una procedura applicata solo per i grandi eventi”.









