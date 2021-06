BALESTRIERI Balestre: a Luigi Pasquale Gasperoni la 2' gara del Campionato Sammarinese Sul podio anche Mirco Battazza e Marco Balducci

Erano 46 i balestrieri sammarinesi che hanno disputato la seconda gara di Campionato Sammarinese Individuale di Tiro con la Balestra. La vittoria è stata conquistata con il massimo del punteggio raggiungibile in gara da Luigi Pasquale Gasperoni, seguito con soli 2 punti di scarto da Mirco Battazza. Il terzo posto invece è stato conteso e conquistato da Marco Balducci in uno spareggio per parità di punteggio con il Presidente Stefano Ugolini e il diciasettenne Alessandro Ceccaroni.

