"Balestrieri, una storia sammarinese": presentati libro e mostra fotografica Al Palazzo SUMS la presentazione del libro "Balestrieri, una storia sammarinese": un racconto fotografico della grande tradizione della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Aperta anche una mostra che durerà fino al 14 gennaio.

Un tuffo nella storia, passata e presente. E' questo quello che si propone di raccontare “Balestrieri”, un “documentario a immagini ferme” che ripercorre anni e anni di una tradizione che va avanti dal 1956, da quando un gruppo di sammarinesi decise di impegnarsi per salvaguardare il glorioso Corpo dei Balestrieri con la fondazione della Federazione. Dagli antichi e preziosi documenti custoditi all'affascinante costruzione della balestra per mano degli artigiani biancazzurri passando per le esibizioni e le gare organizzate alla Cava e non solo. Gabriele Mazza, Giorgio Busignani e Stefano Pari sono gli autori di questo progetto fotografico voluto anche dal presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi Stefano Ugolini e dal vice-presidente e coordinatore Mirco Battazza.

Al Palazzo SUMS è stato presentato pubblicamente il libro alla presenza del Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, al pari della mostra fotografica che durerà fino al 14 gennaio dando la possibilità a tutti i sammarinesi di ammirare da vicino il magico mondo della balestra.

Nel servizio l'intervista a Mirco Battazza, vicepresidente Federazione Balestrieri Sammarinesi e coordinatore progetto

