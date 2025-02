FEDERAZIONE SAMMARINESE RUGBY Balsimelli fissa le tappe del nuovo corso: "Promozione del Rugby nelle scuole, Giochi dei Piccoli Stati, Europei"

Dorotea Balsimelli è la nuova Presidente della Federazione Sammarinese Rugby:

"I nostri obiettivi sono una riorganizzazione interna innanzitutto, quindi vogliamo puntare su una maggiore organizzazione proprio di quello che è il Direttivo, sia Federale che del nostro club di riferimento che è il Rugby Club San Marino e per poi effettivamente andare a sviluppare il nostro movimento in un'ottica di maggiori azioni sul territorio a livello sia di formazione nelle scuole che di iniziative per ripopolare quello che è il nostro movimento sia dal lato femminile che sta nascendo e crescendo in quest'ultimo periodo, ma anche dal lato della nostra nazionale maschile".

Quindi c'è un po' un ricambio generazionale da organizzare:

"Esatto e sicuramente il nostro sport poi non è il più longevo del mondo diciamo perché è molto usurante per cui abbiamo sicuramente bisogno sempre di nuove forze e soprattutto di promuovere quanto questo sport effettivamente sia proficuo per le giovani generazioni".

Dal punto di vista agonistico quali sono i prossimi impegni?

"Con la nazionale maschile ad esempio andremo ai Giochi dei Piccoli Stati ad Andorra e poi agli Europei di categoria che ancora non sappiamo dove si svolgeranno perché la Federazione Europea è in fase di organizzazione però avremo quindi questo primo impegno a fine maggio ai Giochi e poi a fine giugno appunto con gli Europei. Invece la nostra nazionale femminile esordirà a un torneo a Milano (Milano Rugby Festival) per cui siamo qui pronti a vedere come se la giocheranno e si divertiranno sicuramente. In vista poi del prossimo anno in cui abbiamo tante cose in serbo anche per loro come ad esempio la partecipazione agli Europei".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: