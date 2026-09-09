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Barbara Frisoni: "Bellissimo rappresentare San Marino e conquistare tre medaglie"

La delegazione biancazzurra è tornata da Malmo con l'oro e l'argento conquistato da Teo Flores nell'atletica e l'oro di Antonio Guerra nel bowling.

Reduce dai Giochi Nazionali Special Olympics in Svezia, la capo delegazione Barbara Frisoni traccia un bilancio positivo della spedizione sammarinese, tornata sul Titano con 3 splendide medaglie: l'oro e l'argento conquistato da Teo Flores nell'atletica e l'oro di Antonio Guerra nel bowling.

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