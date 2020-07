SERIE A1 Baseball: a Collecchio San Marino vince 9-0

Inizia bene per il San Marino Baseball il trittico della terza giornata con Collecchio. In terra emiliana, Albanese e compagni s’impongono per 9-0, con bottino diviso equamente tra primo, terzo e sesto inning. Sugli altri diamanti Bologna - Parma 5-0 e Godo - Macerata 4-3.





