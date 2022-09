Baseball: a Serravalle si apre la serie scudetto tra San Marino e Parma

Parte da dov'era finita la finale scudetto 2022. Sul diamante di Serravalle San Marino aveva conquistato il tricolore lo scorso anno, la squadra di Doriano Bindi proverà a difenderlo partendo dal terreno di casa. Cambia l'avversario, con i campioni d'Europa di Parma a contendere il titolo nazionale ai Titani. Gli ospiti arrivano in finale dopo un percorso netto nella prima fase con 14 vinte con San Marino ha subito un solo ko. Parma e San Marino si sono già sfidate nella poule scudetto, con i biancoazzurri nello stesso girone degli emiliani. Scontri diretti in parità, 3-3, con le due squadre a vincerne due e perderne una sul terreno amico. Pari anche i punti segnati. In semifinale, Parma ha superato Bologna, i Titani, Grosseto. La finale si gioca al meglio delle sette partite. A Serravalle sono in programma le prime due partite della serie scudetto, poi da lunedì 5 settembre, gara3 e gara4 a Parma. Eventuali partite successive si giocheranno a Parma, gara5, con gara6 e gara7 a San Marino l'11 settembre. La squadra di Doriano Bindi punta al sesto scudetto, Parma all'undicesimo. I campioni d'Europa in carica non vincono il tricolore dal 2010.