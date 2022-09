SERIE A Baseball: a Serravalle si apre la serie scudetto tra San Marino e Parma Prime due partite della serie sul Titano, poi gar3 e gara4 a Parma. Si gioca al meglio delle sette partite.

Parte da dov'era finita la finale scudetto 2022. Sul diamante di Serravalle San Marino aveva conquistato il tricolore lo scorso anno, la squadra di Doriano Bindi proverà a difenderlo partendo dal terreno di casa. Cambia l'avversario, con i campioni d'Europa di Parma a contendere il titolo nazionale ai Titani. Gli ospiti arrivano in finale dopo un percorso netto nella prima fase con 14 vinte con San Marino ha subito un solo ko. Parma e San Marino si sono già sfidate nella poule scudetto, con i biancoazzurri nello stesso girone degli emiliani. Scontri diretti in parità, 3-3, con le due squadre a vincerne due e perderne una sul terreno amico. Pari anche i punti segnati. In semifinale, Parma ha superato Bologna, i Titani, Grosseto. La finale si gioca al meglio delle sette partite. A Serravalle sono in programma le prime due partite della serie scudetto, poi da lunedì 5 settembre, gara3 e gara4 a Parma. Eventuali partite successive si giocheranno a Parma, gara5, con gara6 e gara7 a San Marino l'11 settembre. La squadra di Doriano Bindi punta al sesto scudetto, Parma all'undicesimo. I campioni d'Europa in carica non vincono il tricolore dal 2010.

