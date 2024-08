FINALE SCUDETTO Baseball: acuto del San Marino che batte Parma 7-5. Alle 20.15 gara5 in diretta Tv I Titani accorciano le distanze nella Italian Baseball Series

C'è ancora vita per San Marino che vince gara 4 interrompendo la serie negativa e annullando il primo match point per Parma. A Serravalle partita divertente e incerta con i padroni di casa bravi a sfruttare il maggior numero di valide e resistere ai due tentativi di rimonta emiliana.

La gara si sblocca con un lancio pazzo di Jose Diaz che consente il 2-0 con l’avanzamento in terza di Marcos Diaz, pronto a segnare grazie al singolo di Lopez e a un lacio pazzo. La squadra di Doriano Bindi allunga decisamente nel terzo attacco quando, con 2 fuori, segna 4 volte, prima grazie al singolo al centro di Alvarez seguito dal fuoricampo di Batista, poi col doppio di Marcos Diaz, seguito dal singolo di Federico Celli che fa entrare il 5-0. Decisa a chiudere la serie, Parma non molla: un lancio pazzo fa scattare Encarnaciόn dalla terza per il secondo punto emiliano e Gabriele Angioi batte lungo, per il triplo del 6-3 di metà gara.

Il rilievo di San Marino infila sei eliminazioni di fila incassa il 7-3 su errore della difesa di Parma e sembra poter chiudere senza danni anche il sesto inning, ma la valida di Ascanio e il lungo homer di Astorri riportano Parma 7-5 quindi a tiro. Le emozioni sono tutt’altro che finite, vola rapido il sesto attacco di casa che si concentra sul chiudere la partita affidandosi al braccio prezioso di Fernando Baez.

Stasera altra gara da dentro o fuori, 20,15 a Serravalle e in diretta su San Marino RTV. Obiettivo riportare la serie a Parma.

