BASEBALL Baseball, al via la Serie A: San Marino affronta Macerata I finalisti dello scorso anno, rinnovati e rinforzati, affronteranno Macerata nella prima giornata del Girone A di Serie A. Venerdì sera si gioca alle 20 a Serravalle, sabato in programma gara2 e gara3 nelle Marche.

Non c'è più tempo per preparazione e amichevoli, ora si inizia a far sul serio. Parte la Serie A di Baseball e per San Marino l'esordio è già fissato: venerdì sera sul diamante di Serravalle contro Macerata, con playball alle 20 per gara1. I finalisti dello scorso anno ripartono in casa per poi affrontare nelle Marche gara2 e gara3 il giorno dopo (sabato), alle 15 e alle 20. Subito una bella partenza per i ragazzi di Doriano Bindi, inseriti nel Girone A con le altre big del campionato: Bologna, Parma e le due squadre di Grosseto. Le prime quattro andranno direttamente ai play-off, le due escluse potranno entrarci passando prima dagli spareggi.

Macerata è un avversario da non sottovalutare: nel 2023 ha chiuso al comando le prime due fasi, salvo poi cadere contro il Big Mat Grosseto. In casa Hotsand c'è anche un ex San Marino come Dudley Leonora. I Titani invece andranno a caccia della sesta finale consecutiva, con un organico di tutto rispetto: oltre al ritorno di Tromp, il general manager Mauro Mazzotti ha deciso di puntare anche sul ricevitore Luis Alvarez, sul lanciatore De Leon e sul terza Marcos Diaz. Il monte di lancio italiano è stato quasi completamente rinnovato, per la soddisfazione di coach Bindi. In gara1 il partente sarà Quevedo, in gara2 toccherà a Pomponi.

