Baseball, Alessandro Ercolani: "Il sogno è arrivare in MLB con i Pittsburgh Pirates"

Nel video l'intervista ad Alessandro Ercolani

Il lanciatore sammarinese Alessandro Ercolani quest'anno sale di livello e sarà impegnato impegnato in Doppio A. Ercolani giocherà negli Altoona Curve, affiliata di Pittsburgh, che partecipa alla Southwest Division della Eastern League:

"Sono qua in America ormai da 5 anni e l'obiettivo è quello di arrivare al massimo del livello. Questa squadra dove sono adesso, in questo momento, è parte del processo per arrivarci. Sicuramente vuol dire che sto facendo bene, ma che comunque devo continuare a farlo. Doppio A è due livelli sotto al livello più grande che esiste qua in America. È un livello molto impegnativo ed è un livello che si avvicina al livello più grande. Giocherò con Altoona Curve, che è una squadra affiliata ai Pittsburgh Pirates. Sarò comunque sempre sotto i loro occhi. Bisogna fare bene per cercare un giorno di arrivare a giocare nei Pittsburgh.

Noi giochiamo tutti i giorni della settimana, a parte lunedì, che è il nostro giorno libero. Giochiamo e ci alleniamo sei giorni a settimana, per sette mesi. È molto impegnativo, da professionisti. Devi riuscire a rimanere al passo con le nuove generazioni. Devi essere meglio di gente che firma e che ha 16 anni. Devi mantenere alto livello e migliorare. Non bisogna mai fermarsi, perché se ti fermi un attimo di allenarti o di migliorare, la gente ti prende il posto subito. Il mio sogno è quello di, come tutti quelli che giocano a baseball, di riuscire a giocare in Major League. Il mio sogno ancora non l'ho realizzato, ma lo sto facendo. Piano piano, ogni anno, sto salendo di categoria. In parte mi sento realizzato, ma non in tutto. È un processo che sono contento di fare per raggiungere il sogno".

Nel video l'intervista ad Alessandro Ercolani