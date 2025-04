BASEBALL Baseball, Alessandro Ercolani sale di livello e lancerà per gli Altoona Curve Il sammarinese si è guadagnato il salto di categoria e difenderà i colori della squadra affiliata a Pittsburgh nella Southwest Division della Eastern League.

Alessandro Ercolani, è salito di livello e sarà impegnato in Doppio A. Il lanciatore sammarinese giocherà negli Altoona Curve, affiliata di Pittsburgh che partecipa alla Southwest Division della Eastern League. Dopo due stagioni in Rookie League e una in Singolo A, lo scorso anno Ercolani aveva lanciato in 24 partite (9 da partente) con i Greensboro Grasshoppers in Singolo A avanzato, chiudendo la stagione con 6 vittorie, 2 sconfitte e una media PGL di 3.29. Il presente del lanciatore del Titano parla di un bel passo in avanti con la squadra di AA della Pennsylvania, che inizierà la stagione con la serie casalinga di tre partite contro i Chesapeake Baysox in programma dal 4 al 6 aprile.

