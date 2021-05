Baseball: Alessandro Maestri si ritira

Alessandro Maestri lascia il baseball. L'ex lanciatore di San Marino lo ha annunciato attraverso la sua pagina social:

"Permettetemi di dirlo.. è stata una FIGATA. Dal lontano 1991 questo sarà il primo anno che non scenderò in campo come giocatore. Il Baseball mi ha permesso di seguire e realizzare i miei sogni".









Alessandro Maestri è considerato uno dei migliori lanciatori italiani di sempre, il primo a giocare nei campionati professionistici in Giappone e Corea del Sud. Cresciuto nei Falcons di Torre Pedrera, sale sul Titano nel 2005, stagione nella quale gioca nella massima serie italiana. È l'anno della finale scudetto persa contro Fortitudo Bologna 4-3. A guidare San Marino c'è Doriano Bindi che lo fa salire sulla collinetta anche nell'ultimo inning di gara7.

Nel 2006, all'età di 21 anni, ha firmato il suo primo contratto professionistico con la franchigia MLB dei Chicago Cubs. Negli Stati Uniti ha giocato con diverse squadre, per poi tornare in Italia, una piccola paretesi con i Pirati a Rimini in attesa del trasferimento in Giappone. Gioca anche in Australia e nel 2016 in Corea del Sud.

L'amico Mario Chiarini lo riporta a San Marino nel 2018. Con la maglia della Nazionale conquista la medaglia di bronzo nella Coppa Intercontinentale 2010, partecipando a tutte e quattro le edizioni del World Baseball Classic (2006, 2009, 2013, 2017) e prendendo parte agli Europei 2007 e ai Mondiali IBAF del 2007, in cui fu protagonista della vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti, e del 2011.