BASEBALL Baseball, Bologna batte 7-1 San Marino e impatta la serie La semifinale scudetto ora è sul 2-2: stasera gara 5, l'ultima al Falchi, poi si torna a Serravalle.

Baseball, Bologna batte 7-1 San Marino e impatta la serie.

Il fattore campo continua a reggere e dunque la semifinale scudetto torna in parità. Stavolta però la Fortitudo Bologna non vince di misura, bensì s'abbatte su San Marino con un 7-1 che porta la serie sul 2-2. Dilapidato l'allungo interno, i campioni d'Italia ora devono passare per un'ulteriore – e ultima – partita esterna, stasera: chi vincerà, andrà a Serravalle in cerca del primo match point.

In gara 4 Bologna mette le cose in chiaro fin dal primo inning, nel quale i punti forzati di Borghi (base ball), Dobboletta (colpito) e Liberatore (altra base ball) valgono il 3-0. Nella ripresa seguente San Marino accorcia col singolo di Guevara, ma lì si ferma. Così Bologna amministra, nel 6° fa poker con la valida di Celli che porta a casa Suarez e all'8° la chiude: singolo di Celli, valide di Gamberini e Borghi ed ecco il definitivo 7-1, nell'ultimo inning San Marino non muove punti e la partita finisce con un attacco d'anticipo.

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