BASEBALL Baseball, Bologna fa sua la prima partita della serie contro San Marino

La Fortitudo Bologna batte San Marino 3-2 in gara 1 grazie ai 3 punti segnati nelle prime 4 riprese. La reazione sammarinese è buona solo per accorciare le distanze. La serie si sposta ora a Serravalle, stasera alle 20,30 è in programma gara 2. Sabato si torna a Bologna per gara 3.

