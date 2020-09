Baseball: Bologna pareggia la serie

Torna in parità la serie scudetto. Bologna vince 7-4 a Serravalle. San Marino parte sotto 1 a 0, poi nel secondo attacco trova i 4 punti che valgono il 4-1 San Marino. I Titani non segneranno più. La Fortitudo accorcia al terzo, prima di segnare 3 punti al quinto. Bologna va avanti 5-4 e chiude la partita al sesto con due punti. Bologna vince 7-4. La serie torna in parità. Si torna al Gianni Falchi di Bologna per gara3 lunedì 21 settembre.

