Baseball: Bologna si impone 4 - 1 sul San Marino in Gara 1

Il trittico per assegnare la testa di serie n°1 nelle finali scudetto comincia a Serravalle con un match bloccato per 4 inning, poi nel 5° Bologna allunga e porta a casa Gara1. San Marino cade 4-1 e cede la vetta della classifica alla Fortitudo, che al momento dunque giocherebbe in casa l'eventuale bella delle Italian Baseball Series. Prima della sentenza definitiva comunque restano altre due partite, domani al Gianni Falchi e sabato di nuovo a Serravalle: in entrambi i casi si comincia alle 20.

La prima delle almeno 7 sfide che attendono le due squadre vede come grandi protagonisti i due partenti Markus Solbach e Murilo Gouvea, imperforabili per le prime quattro riprese. La chiave di volta a favore della Fortitudo è l'uscita del lanciatore tedesco: sul monte sammarinese va Nicola Garbella, battuto già sulle prime battute avversarie. Dreni e Didder arrivano in base con due singoli, poi proprio Didder ruba la seconda e infine c'è la linea a sinistra di Dobboletta per lo 0-2. E proprio Dobboletta arriva in terza su un out di Helder e va a siglare il terzo punto ospite su una volata di sacrificio di Astorri.

Anche sul monte opposto c'è il cambio tra Gouvea e Crepaldi, in questo caso però l'attacco di casa si conferma poco pungente e il rilievo chiude l'inning senza punti incassati. Così, nel 6°, Grimaudo battezza il primo lancio di Baez col fuoricampo che vale il poker bolognese. Nella parte bassa della ripresa, gli errori di Loardi e Dreni e il bis di lanci pazzi d Crepaldi permettono ad Angulo di accorciare le distanze, in quel che resta però Bassani serra il monte e il primo round del trittico è della Fortitudo.



