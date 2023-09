BASEBALL Baseball. Bologna vince 7-4 e va sul 2-0 nella serie Sul monte il vincente è Bassani, perdente Luca Di Raffaele.

6 valide in più (14-8) e 3 punti in meno (4-7). È beffardo il conteggio dei numeri finali in casa San Marino Baseball. Troppi i rimasti in base in una partita vissuta con grande temperamento, conclusasi sul 7-4 per l’UnipolSai grazie a una valida a basi piene di Paolini al 6°. Per tre volte Celli e compagni hanno recuperato uno svantaggio, ma al momento di passare avanti non è arrivata la zampata decisiva. Sul monte il vincente è Bassani, perdente Luca Di Raffaele. Il line-up sammarinese ha battuto valide con tutti i suoi componenti: in cinque ne hanno infilato due, in quattro una.

