BASEBALL Baseball, Bologna vince gara2 contro San Marino

Baseball, Bologna vince gara2 contro San Marino.

Niente da fare per il San Marino Baseball al “Gianni Falchi” di Bologna, sede designata per gara2 di questo trittico con la Fortitudo. I padroni di casa s’impongono per 1-0 sfruttando al massimo il punto segnato al 1° inning. Tante le occasioni per segnare, ma le due squadre non hanno più pestato il piatto di casa base, col punteggio che è rimasto inchiodato a quel singolo punticino. Il lanciatore vincente della partita è Bassani, perdente Pomponi. 8 valide a 6 per San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: