Baseball; C'è Grosseto sulla strada di San Marino

A sei gare dal termine della regular season (al netto dei recuperi), il girone A della Serie A Baseball sta confermando i propositi di equilibrio della vigilia, per quanto la situazione comincia a delinearsi in modo piuttosto chiaro in vista dei playoff. Cinque squadre su otto hanno raggiunto la doppia cifra di vittorie, dimostrandosi nel complesso un gradino sopra alle altre e candidandosi a formare il gruppo che si giocherà l'accesso alle gare che contano davvero.

Tra tutte, spicca la stagione dei campioni in carica del Parma Clima, che hanno ripreso il filo dove l'avevano lasciato lo scorso 31 agosto, giorno in cui sono tornati a cucirsi al petto lo scudetto. La squadra di Saccardi ha condotto la classifica dall'inizio alla fine e ha superato brillantemente l'unica piccola flessione, quando ha perso tre partite in otto giorni nella seconda metà di maggio.

Come tradizione di questi ultimi anni, è invece la potenza del lineup il marchio di fabbrica di San Marino, principale inseguitore dei ducali per buona parte della stagione. I titani sono davanti a tutti per numero di fuoricampo (24, nove in più del Parma) e sono secondi dietro all'Unipol Bologna (.303 contro .298) per media battuta.

E domani sera ore 20 sul diamante di Serravalle i ragazzi di Doriano Bindi affronteranno BSC Grosseto. Partita nettamente alla portata ma che San Marino dovrà affrontare con la massima concentrazione.