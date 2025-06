BASEBALL Baseball: doppia sfida contro il Bsc Grosseto per San Marino

Baseball: doppia sfida contro il Bsc Grosseto per San Marino.

Nel secondo impegno del girone di ritorno, San Marino Baseball sfida il Bsc Grosseto. Doppia sfida sul Titano per questo turno della serie A. Si inizia sabato pomeriggio alle 15, mentre dalle 20 è prevista la seconda sfida. Nella gara del pomeriggio saranno protagonisti i lanciatori stranieri, in quella serale spazio ai pitcher di formazione italiana, con partita che avrà come home team il Bsc. San Marino arriva a questo impegno dopo la doppia sconfitta subita contro Bologna.

