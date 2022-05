Baseball: doppia vittoria per San Marino contro Rimini

Due vittorie nel derby per San Marino che non ha problemi a superare Rimini. Per la squadra di Doriano Bindi arrivano due successi per 16-1 e 5-0. Nella gara del pomeriggio i Campioni d'Italia conquistano una vittoria netta, chiudendo al sesto inning, anche se è Rimini ad aggiornare per primo il tabellone. I romagnoli sbloccano la partita dopo tre inning di grande equilibrio. Gli ospiti vanno sull'1-0 grazie a tre valide consecutive contro Quevedo alla quarta ripresa. Al cambio campo San Marino risponde subito con sei punti, segnando il 7-1 al quinto e infine dilagando con 9 punti al sesto. Con 15 punti di vantaggio si chiude la partita per “manifesta”. Una vittoria che permette a San Marino di conquistare la matematica qualificazione ai play off. Nella gara della sera i Titani s'impongono 5-0. San Marino parte subito forte e al termine del primo attacco conduce 4-0. Il quinto punto dei biancoazzurri arriva al quarto inning. Da segnalare il fuoricampo di Lino ed i doppi di Angulo e Pieternella. Sabato prossimo i Titani saranno impegnati in trasferta in casa del Crocetta con la qualificazione ai play off già conquistata.