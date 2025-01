BASEBALL Baseball, Enea Ercolani: "Puntiamo sui giovani. Nazionale? Difficile ma ci proveremo"

Enea Ercolani è stato eletto per acclamazione presidente della Federazione Sammarinese Baseball-Softball, rimanendo quindi ai vertici della Federazione anche per il prossimo quadriennio. L’Assemblea elettiva ha confermato in blocco il Consiglio Direttivo formato da Pietro Lonfernini, Francesco Imperiali, Monia Magnani, Federica Grassi, Margaret Fabbri e Aldo Morri. Giuseppe Ercolani e Agnese Giorgetti sono stati votati come i due Sindaci Revisori.

Ercolani: "Noi ci siamo posti degli obiettivi, gli obiettivi erano e saranno quella della crescita del settore giovanile che va dal mini baseball fino all'Under 18 seguito in tutte le sue parti e grazie a questo i vari campionati italiani in cui andremo a giocare. Soprattutto un altro obiettivo della Federazione è quello del reclutamento e del far conoscere il baseball a San Marino. È una parte un po' difficile però con il nostro staff tecnico andiamo in tutte le scuole a cercare di fare delle dimostrazioni e insegnare ai bambini del baseball. In più c'è la fatidica data di Sportinfiera che è un appuntamento fondamentale, dove troviamo tutti i ragazzi che possono provare gli sport. Poi la nostra crescita soprattutto deriva da un buono staffo tecnico di qualità e di quantità per farsi in modo che i ragazzi possano crescere e quindi andare avanti. Poi a San Marino ci sono due squadre senior: il San Marino Baseball, che ottiene ottimi risultati, e i Titano Bears, che quest'anno sono saliti di categoria vincendo i playoff e andando in Serie B. Una società che aiuta tutti i ragazzi a uscire dall'Under 18 per cercare di andare a giocare nel San Marino Baseball. Come ultima cosa, cercare in un futuro di partecipare a qualche campionato con la nazionale, un punto cruciale, difficile, però cercheremo a fare in tutti i modi".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: