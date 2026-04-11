Baseball, esordio vincente per i campioni d'Italia: San Marino batte Macerata 6-3

Un finale di gara in crescendo regala la vittoria a San Marino nell'esordio stagionale in Serie A gold di baseball, un debutto da campioni d'Italia, due anni dopo l'ultima volta. A Serravalle, i titani battono in rimonta Macerata, una delle aspiranti allo scudetto, domata per 6-3 nonostante un buon avvio.

Dopo l'omaggio all'ex allenatore Doriano Bindi, che ha ricevuto un riconoscimento per i tanti anni alla guida di San Marino, ricchi di successi e culminati a settembre nel dodicesimo trofeo vinto insieme, ad andare in vantaggio già nel primo attacco è proprio la Hotsand, che trova la base ball con Paolini e un fuoricampo da due punto di Morresi. I titani muovono il tabellone durante il terzo inning, grazie al singolo di Martini, che accorcia sull'1-2, poi il punteggio rimane immediato fino alla terza ripresa, quando Macerata torna ancora a segnare, con Fabrizio, che prima colpisce un doppio, poi raggiunge casa base.

È questa, però, l'ultima concessione di San Marino, che tra settimo e ottavo inning ribalta la partita. Su Fandino, ecco la base a Di Fabio, il singolo di Guevara con errore della difesa per il 2-3, la base a Marlin e soprattutto il doppio di Renzo Martini, un giro di mazza che vale in pochi secondi il sorpasso, sul 4-3. Nella parte alta dell’ottavo, Leal si salva con tre giocatori in base e al cambio di campo l’attacco chiude i conti, grazie al fuoricampo da due punti di Diaz, che lancia San Marino verso la vittoria, assistito anche da un nono inning di Leal senza intoppi, sul monte di lancio. Gara-1 finisce 6-3 per i titani, ma si replica già stasera, con gara-2 in programma sul diamante di Macerata.







