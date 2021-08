Baseball: Fortitudo Bologna - San Marino per lo scudetto

Nel video l'intervista a Doriano Bindi

Lo scudetto 2021 del baseball si assegna al meglio delle cinque partite. Si inizia questa sera con la sfida sul diamante della Fortitudo, poi la serie si sposterà a San Marino.

I Titani sfidano per la quinta volta Bologna, il bilancio è favorevole agli emiliani che hanno vinto nel 2005, 2009 e proprio le ultime due edizioni. Al Gianni Falchi la squadra di Doriano Bindi sfida un Bologna campione in carica ormai dal 2018, che arriva alla finalissima senza sconfitte con una serie di 24 successi di fila, ma per il manager dei Titani iniziare in trasferta non è un problema.

Le due finaliste si presentano al via con una novità a testa sul monte di lancio: nel roster dei campioni d’Italia c’è Elian Leyva, già schierato nelle Italian series 2020. San Marino ritrova invece il Tiago Da Silva.