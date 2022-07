BASEBALL Baseball: gara1 a San Marino, Nettuno ko 6-0 Comincia nel migliore dei modi la serie del San Marino Baseball contro Nettuno. In gara1 termina 6-0 per i campioni d'Italia.

Prosegue spedita la marcia del San Marino Baseball verso le fasi finali scudetto grazie alla vittoria per 6-0 contro Nettuno che consente ai campioni d'Italia di mantenere a distanza l'inseguitrice Parma, vincente a sua volta nel derby contro Collecchio. Gara1 è a senso unico per i ragazzi allenati da coach Doriano Bindi con un super Quevedo sugli scudi. In 5 riprese il lanciatore venezuelano ha totalizzato ben 8 strikeout, una sola valida concessa e nessun punto subito. Il dominio sul monte dei sammarinesi è confermato anche dalla grande prova di Kourtis: in due sono stati concessi appena tre arrivi in base per tutta la partita.

Dopo i primi due inning di sostanziale studio, San Marino allunga nel terzo con 4 punti segnati grazie al contributo di Batista, Angulo, il doppio di Leonora e il triplo di Pieternella. Nettuno non riesce a rientrare e allora, nel 5°, arrivano altri due punti ancora con Leonora e poi con Ferrini. Termina 6-0 per i biancazzurri che salgono a 18 vittorie nel Girone A della Poule Scudetto, a fronte di sole 4 sconfitte. Nell'altro girone Bologna è sempre in testa con 13 successi contro gli 11 di Grosseto.

