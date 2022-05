BASEBALL Baseball, Gara1: San Marino – Parmaclima 5-8

Baseball, Gara1: San Marino – Parmaclima 5-8.

Comincia con un ko, la Poule Scudetto del San Marino Baseball. Nella prima delle trenta partite in calendario, i Campioni d’Italia cadono per 5-8 davanti al Parmaclima, bravo a sfruttare soprattutto un secondo inning da 5 punti. Vincente Contreras, perdente Rienzo. Due fuoricampo per San Marino, con Celli a colpire un chilometrico solo-homer al 3° e Pieternella a mandarla fuori per due punti al 6°.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: