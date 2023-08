BASEBALL Baseball, Gara1: San Marino si impone a Modena per 0 a 1 Questa sera Gara 2, che si giocherà sempre in terra emiliana.

Comincia bene, la serie dei quarti di finale con Modena. In Gara 1, San Marino sbanca il “Torri” per 1-0, con l’unica segnatura giunta al secondo inning grazie a una volata di Oscar Angulo. Questa sera Gara 2, che si giocherà sempre in terra emiliana. Gara 3 e le eventuali gare 4 e 5 si disputeranno invece a Serravalle. Chi passa, incontrerà in semifinale la vincente della sfida tra Macerata e Grosseto.

Le prossime partite:



Il calendario dei quarti

16 agosto: gara 2, a Modena

19 agosto: gara 3, a San Marino

20 agosto: gara 4, a San Marino (se necessaria)

21 agosto: gara 5, a San Marino (se necessaria)

