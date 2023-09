BASEBALL Baseball, i Titano Bears ribaltano gli Yankees e salgono in serie B Storico risultato per il baseball sammarinese con la promozione dei Titani, che vincono due partite a San Giovanni in Persiceto.

Baseball, i Titano Bears ribaltano gli Yankees e salgono in serie B.

Storica promozione in serie B di baseball per i Titano Bears che ribaltano il risultato di gara1 vincendo due partite sul diamante di San Giovanni in Persiceto con gli Yankees. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Serravalle per 10-3, San Marino ha vinto gara2 8-0, per poi imporsi alla bella con il punteggio di 6-1, conquistando la promozione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: