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Baseball, il San Marino cede in gara2 a Parma 11-4

Nonostante i Titani siano partito forti con quattro punti nel primo inning, gli emiliani ribaltano la partita con un big inning al 7° da sei punti

7 giu 2026
Baseball, il San Marino cede in gara2 a Parma 11-4

Non basta partire con quattro punti nel primo inning: il San Marino Baseball cede in gara2 a Parma con il punteggio di 11-4, subendo la rimonta dei ducali in un devastante settimo inning da sei punti che ribalta il -2 in vantaggio e lancia i padroni di casa verso la vittoria. Avvio promettente per i Titani, che approfittano di due basi conquistate per colpire duro su Bocchi: doppio di Angulo per l'0-1, doppio di Diaz per l'0-3 e singolo di Antonia per l'0-4. Un vantaggio importante, ma non abbastanza.

Palumbo regge bene fino al quinto, quando Parma accorcia sul 2-4 con i doppi di Gonzalez e Garcia e il singolo di Helmig. Il punto di svolta arriva al settimo: Di Raffaele, subentrato al sesto, perde il controllo della zona strike, distribuisce basi ball a ripetizione e deve cedere ad Artitzu. Troppo tardi: il doppio di Leonora vale il sorpasso sul 5-4, poi Astorri, Cornelli e Battioni affondano i sammarinesi sull'8-4. All'ottavo Parma chiude definitivamente i conti sull'11-4 con il doppio di Helmig da due punti e il singolo di Leonora. Unico sprazzo di reazione sammarinese nell'ottavo con i singoli di Pieternella e Martini, ma la rimonta non decolla.

Il prossima settimana il San Marino sfiderà l'Hotsand Macerata.





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