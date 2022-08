SERIE A Baseball: incredibile rimonta di San Marino contro Parma I Titani sotto 8-0 all'ultimo inning vincono 9-8. Da giovedì il via alle semifinali scudetto contro Grosseto, si parte da Serravalle.

San Marino chiude la poule scudetto con un successo in rimonta che ha un po' dell'incredibile. Parma vanno al cambio campo dell'ultimo inning in vantaggio 8-0. Al termine dell'ultimo attacco sammarinese il tabellone riporta 9-8 per i Titani. Una vittoria impensabile fino a quel momento.

I campioni d'Italia sono già certi del primo posto, avendo vinto gara2 il giorno prima. Di fatto la partita non è altro che un antipasto play off con San Marino sicuro di sfidare Grosseto e Parma abbinato con Bologna. Gli emiliani partono bene, anzi benissimo sul diamante di Serravalle. Dopo il primo attacco sono già avanti 4-0. Punteggio che incrementano tra il secondo e il terzo inning rispettivamente con tre e un punto. A metà partita Parma conduce 8-0. La partita scorre via e anche quando, al sesto, i Titani non sfruttano le basi piene, sembra ormai sfida chiusa e tutti con la testa ai play off.

Nella parte bassa dell'ultimo inning San Marino inizia con due punti, pensare a una rimonta è ancora ancora difficile, ma San Marino riempie le basi nei tre successivi turni di battuta. Epifano batte il singolo che vale altre due punti, con Pulzetti c'è la base ball del -3. Il singolo di Ferrini vale altri due punti. Celli spedisce la palla sull'esterno centro, ecco i due punti del 9-8 San Marino. Finisce qui con i Campioni d'Italia che si regalano una serata da raccontare in attesa delle semifinali che iniziano giovedì. Si parte a Serravalle con serie al meglio delle sette partite per uno scudetto tutto da difendere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: