SERIE A Baseball: inizia con un ko la serie contro Parma di San Marino Gli emiliani in rimonta battono 3-2 i Campioni d'Italia, la serie si sposta a Serravalle.

Baseball: inizia con un ko la serie contro Parma di San Marino.

Inizia con una sconfitta il trittico di sfide contro Parma per San Marino. I campioni d'Italia cedono 3-2 in gara1 dell'ultima giornata della poule scudetto. San Marino va in vantaggio con due punti nei primi due inning. Parma accorcia al cambio campo con un homer di Mineo. Un altro fuoricampo di Astorri da due punti alla quarta ripresa vale il sorpasso. La serie si sposta domani a San Marino per gara2 e gara3. Ai Titani basterà vincere una delle due partite per chiudere il girone al primo posto.

