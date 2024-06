BASEBALL Baseball. Inizia il girone di ritorno: Gara1, Macerata – San Marino 5-9

Baseball. Inizia il girone di ritorno: Gara1, Macerata – San Marino 5-9.

Gara1 del trittico con i Macerata Angels, valevole come prima giornata del girone di ritorno, finisce con un bel successo. San Marino vince 9-5, approfittando di due big inning, coi 5 punti al 1° che aprono l’incontro e i 4 al 5° che lo chiudono definitivamente. Ancora un’ottima prova sul monte per Pedrol, lanciatore vincente. 13 valide totali, con 3/3 per un Lopez in decisa crescita.

