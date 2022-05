Baseball: Italia in campo a San Marino martedì 24 maggio

La Nazionale italiana di baseball torna di scena sul Titano per un'amichevole con la squadra di casa in programma martedì 24 marzo. La sfida comincerà alle ore 19:30 e durerà 7 riprese, ma la serata inizierà ben prima con il coinvolgimento di squadre giovanili nel pre-gara, sia in campo sia assieme ai protagonisti azzurri, con alcuni stand di street food e con una palla speciale dedicata all'evento che unisce la preparazione alle competizioni internazionali future di Italia Baseball e il movimento sammarinese.