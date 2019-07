Baseball: Italia U15 in finale con un super Ercolani

C'è tanto di San Marino nel successo dell'Italia U15 nella semifinale degli Europei di categoria a Nettuno. La nazionale italiana batte in rimonta i pari età dell'Olanda 5 a 3 e conquista l'accesso alla finale contro la Germania e la qualificazione al mondiale 2020. Tra i protagonisti della rimonta azzurra il sammarinese Alessandro Ercolani che insieme ad Alessandro Beccari rappresenta anche i colori di San Marino in questo Europeo. Ercolani è stato decisivo sul monte di lancio e in battuta contribuendo alla rimonta azzurra. L'Olanda va sul 2 a 0 dopo il primo inning. L'Italia segna 3 punti al quarto, si torna in parità dopo il cambio campo con il punto olandese, prima dei due punti segnati tra il quinto e il sesto inning che regalano agli azzurri il pass per la finale.