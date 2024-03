SPORT SAMMARINESE Baseball: Javier Lopez e Christian Pedrol al San Marino

Il San Marino Baseball comunica l’arrivo di Javier Lopez e Christian Pedrol, che vanno a rinforzare il roster in vista della stagione agonistica 2024.



Javier Lopez, 30 anni a dicembre, è un interbase di nascita dominicana e passaporto olandese che conosce bene il campionato italiano per aver giocato le ultime stagioni a Macerata con l’Hotsand. A livello di minors americane si è mosso in Rookie e Singolo A con l’organizzazione dei Marlins, poi l’approdo a Macerata con le ultime tre annate in Serie A sempre molto produttive nel box di battuta. 327 la media del 2021, 454 quella del 2022, 343 quella del 2023, sempre con buona velocità sulle basi e percentuali ottime sulle rubate.



Christian Pedrol è un lanciatore destro brasiliano con passaporto tedesco. Per lui, un classe 2000 legato all’organizzazione dei Seattle Mariners, anche un’apparizione in Triplo A nel 2019 oltre ai campionati in Rookie e Singolo A e Lega invernale del Nicaragua nel 2022-2023. Pedrol conosce l’Europa per aver giocato in Germania con i Buchbinder Legionäre Regensburg, con cui è stato uno dei migliori pitcher della Bundesliga. A Ratisbona ha concluso il 2021 con 6 vinte e 1 persa, 3.91 di Era e 73 strikeout in 53 inning. Poi il 2022, con 8 vinte e 0 perse, per un 2.12 di media Era e 82 K in 72.1 inning. E infine il 2023, in cui ha finito con 3 vinte e 1 persa, per un 2.81 di media Era e 63 strikeout in 48 inning.

