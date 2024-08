Baseball: la finale scudetto arriva a Serravalle, San Marino non può più sbagliare

Le Italian Baseball Series sono appena al primo cambio campo, per San Marino però il margine d'errore è ormai ridotto a zero o poco più. Parma ha difeso il suo diamante con due successi in rimonta, confermando quanto già fatto vedere nella semifinale con Macerata: anche quando sembra ormai finita, sa sempre come risorgere. 3 punti nel 5° in gara1, 5 punti nel 6° in gara2 ed ecco il 2-0 con cui la serie si trasferisce a Serravalle. per il trittico, con asterisco, di gata 3, 4 e 5, in programma stasera - con lancio inaugurale del Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri - venerdì e sabato, sempre alle 20:30 e con diretta su San Marino RTV.

Asterisco perché gara5, a oggi, è ancora virtuale: San Marino deve battere un colpo ed è meglio che lo faccia subito, perché a Parma basta un altro successo per essere a tiro di scudetto, da lì fino all'eventuale gara7. I ducali sin qui hanno commesso più errori difensivi, eppure per ora i fatti li premiano: per contro, i Titani hanno bisogno di maggiore continuità offensiva – 15 strikeout subiti in 14 riprese d'attacco – e di evitare altri black out, con conseguenti big inning subiti.

Gara3 e gara4, delicatissimi spartiacque della serie, sono confronti dedicati ai lanciatori stranieri, con San Marino pronto a far valere il suo parco profondo e Parma con in mano la carta Casanova. Nel caso in cui si andasse a gara5, invece, sarà riservata a quelli di formazione italiana.