BASEBALL Baseball, la nuova Serie A gold al via: San Marino riparte da Macerata I campioni d'Italia sfidano subito una delle pretendenti allo scudetto. Playball stasera alle 19 sul Titano, domani si replica nelle Marche

Baseball, la nuova Serie A gold al via: San Marino riparte da Macerata.

È playball per il San Marino Baseball, che stasera darà il via alla nuova stagione di Serie A gold sul diamante di casa, contro Macerata. Due anni dopo l'ultima volta i titani cominceranno il torneo da campioni d'Italia in carica, in virtù del successo nella finale scudetto contro Parma, nel settembre scorso.

Diversi cambiamenti in rosa per San Marino, a partire dal capitano, che non sarà più Federico Celli - passato alla Fortitudo Bologna - e nello staff, con l'italovenezuelano Jairo Ramos promosso da bench coach a manager, dopo l'addio di Doriano Bindi, che ha chiuso la carriera con un titolo.

Proprio la prima avversaria, la Hotsand Macerata, sarà una delle principali contendenti allo scudetto, in un campionato che, secondo lo stesso Ramos, ha visto diverse squadre rafforzarsi. Primo lancio alle 19, sul diamante di Serravalle, si replica domani, alla stessa ora, su quello di Macerata, per gara-2 del primo turno della regular season.

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