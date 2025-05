BASEBALL Baseball: la pioggia ferma ancora San Marino-Parma ma i Titani vincono 2-1 al 6° Non si è giocato tantissimo, ma a sufficienza per ottenere una vittoria importante che consente al San Marino Baseball di avvicinare Parma in classifica. Dallo 0-1 per i ducali, prima dell'interruzione del 25 aprile scorso, al definitivo 2-1.

Reinterpretando i Promessi Sposi, questa partita “non s'ha da finire”. Almeno fino all'ultimo inning perché questa volta San Marino-Parma ha un vincitore al termine del 6°. E sono proprio i ragazzi guidati da Doriano Bindi che, nel proseguimento della partita interrotta lo scorso 25 aprile sempre per maltempo, ribaltano lo 0-1 e si impongono 2-1. Come detto si riparte dal fuoricampo da un punto di Concepcion in favore dei ducali, al termine del 2° inning. Nei tre successivi la difesa delle due squadre ha la meglio sugli attacchi avversari, e così la svolta arriva alla sesta ripresa. Leal, in precedenza molto positivo, viene sostituito sul monte da Mendez che prosegue nel buon lavoro del compagno. Si passa così all'attacco di San Marino che trova aggancio e sorpasso. Prima il singolo di Helder vale l'1-1, poi la lunga volata di Celli al centro per il 2-1. Che si rivelerà decisivo perché, nel 7°, i sammarinesi allungano fino al 5-1 ma la pioggia che si abbatte sul diamante di Serravalle costringe ad una nuova interruzione. Da regolamento il risultato definitivo è quello dell'inning precedente: San Marino si avvicina a Parma in classifica, conquistando l'ottavo successo in 11 partite. Tra un paio di giorni si torna già in campo per una sfida di alta classifica: sempre a Serravalle arriverà Macerata, terza forza del campionato.



