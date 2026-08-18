Baseball, le semifinali si spostano a Bologna: San Marino insegue lo sweep

Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, il San Marino Baseball ha preso alla lettera questo detto, ottenendo due delle quattro vittorie necessarie per tornare alle Italian Baseball Series già nelle prime due gare casalinghe, contro la Fortitudo. Fatto tutto quello che c'era da fare a Serravalle, i titani si spostano oggi a Bologna per la prima delle due sfide in programma sul campo degli emiliani. In caso di altra doppietta, i campioni d'Italia sarebbero di nuovo in finale, ma l'impresa sarà tutt'altro che semplice, anche perché è proprio lì che, finora, è arrivata l'unica sconfitta stagionale contro la Fortitudo, per 7-2, in regular season.

Anche stavolta, come nelle due gare sul Titano, sarà determinante la sfida tra lanciatori: stasera toccherà agli stranieri ed entrambe squadre valutano chi mandare sul monte per primo, probabilmente Veliz per Bologna e Leal per San Marino. Da tenere in conto anche un paio di squalifiche, una per parte, con il manager della Fortitudo, Fabio Betto, e il catcher dei titani, Gabriel Lino, espulsi per proteste e fuori per una partita. Ma è anche vero che ora è difficile, se non impossibile, ragionare sul lungo periodo, bisogna farlo gara per gara, perché ogni punto pesa come un macigno. Stasera, alle 20, playball della terza sfida, domani, allo stesso orario e sullo stesso campo, toccherà alla quarta. Chissà che non possa già essere quella decisiva.







