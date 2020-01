SERIE A1 Baseball: Leo Ferrini torna a San Marino

Baseball: Leo Ferrini torna a San Marino.

Torna sul Titano Leo Ferrini. L'interno nato in Venezuela aveva già vestito la casacca del San Marino Baseball nel 2017 e nel 208, per poi passare a Bologna nello scorso campionato con uno straordinario 379 di media in regular season che ha contribuito alla conquista dello scudetto della Fortitudo.



I più letti della settimana: