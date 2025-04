BASEBALL Baseball, Opening Day: San Marino - Bologna 4-1

Baseball, Opening Day: San Marino - Bologna 4-1.

È un ottimo inizio, quello del San Marino Baseball nel campionato 2025. Celli e compagni battono Bologna 4-1 comandando per tutto l’incontro e controllando nel finale il tentativo di reazione dell’Unipolsai. In questo Opening Day, il lanciatore vincente è Jesus Lage, autore di 11 strikeout con nessuna valida concessa in 5 inning. Salvezza per Eric Mendez, lanciatore perdente Bermudez. 8 valide a 3 per San Marino, da segnalare il fuoricampo del neoarrivato Chris Proctor.

