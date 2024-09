Baseball, Parma è Campione d'Italia

SRV_BASEBALL_SCUDETTO_PARMA_01092024

Vince Parma e vince con merito. Aspettava il tricolore dal 2010, 14 anni durante i quali ha perso 2 finali. Parma torna Campione d'Italia vincendo gara 5 a Serravalle, chiudendo 4-1 una serie che San Marino aveva provato a riaprire la sera prima. 6-0 senza possibilità di recriminare per la squadra di Doriano Bindi che ha pagato innanzitutto lo scarso rendimento in attacco. Ad esclusione della gara 4 vinta, i Titani hanno battuto complessivamente 6 valide, appena una nella partita di ieri. Gara per lunghi tratti equilibrata con lanciatori in controllo, poi un errore della difesa di casa favorisce Parma che può scattare in avanti. L'interbase buca la presa sulla rimbalzante di Astorri e i corridori emiliani possono arrivare a casa. E' di fatto l'unico sussulto dalla prima parte di gara che però consente agli ospiti di condurre 2-0. Detto della scarsa incisività sammarinese in attacco, Parma progressivamente allunga e chiude. Il singolo a sinistra di Tommaso Battioni fa entrare il terzo punto. Severino sul monte incassa poi un doppio al centro di Ascanio e lo 0-4 di Parma. Nelle battute conclusive arriva la sigla virtuale di tutto il campionato, con un fuoricampo di Alex Liddi, il fuoriclasse rientrato in Italia dopo tutta una carriera sviluppata negli Stati Uniti. I festeggiamenti di Parma possono cominciare.