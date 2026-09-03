BASEBALL Baseball, Parma è campione d'Italia: battuta San Marino 4-1 Gli emiliani si prendono anche gara-5, per 9-0. È il 12° scudetto per i gialloblù

Una gara-5 senza storia consegna a Parma la vittoria delle Italian Baseball Series e il proprio 12° scudetto, due anni dopo l'ultima volta. San Marino, che partiva sfavorita nell'incontro, riservato ai lanciatori italiani, non ha mai impensierito gli emiliani, vincenti per 9-0 e a segno in sei inning su nove. Non è, però, questa la sfida in cui i titani hanno perso la serie, chiusa da Parma sul 4-1, ma le due precedenti, in cui gli ormai ex campioni d'Italia avrebbero dovuto piazzare i punti decisivi per recuperare e mettere pressione agli avversari e invece si sono fatti rimontare a propria volta, cedendo in entrambi i casi dopo essere stati in vantaggio.

Su gara-5 c'è poco da dire: gli emiliani vanno subito avanti, con Leonora che centra la valida dell'1-0. Già nel secondo inning si spacca la partita. Con due eliminati e zero uomini in base, Angioi guadagna la base ball e corre addirittura a casa sull’errore di tiro in prima su pickoff (0-2). Subito dopo, Geraldo centra il singolo e Garcia va col fuoricampo da due punti (0-4). Al 3° arriva anche il quinto punto di Parma, sulla valida di Battioni con Astorri in base (0-5).

Nella quarta ripresa entra Giulianelli e per due inning San Marino non concede punti, ma neanche riesce a segnarne, mostrando una fase offensiva insolitamente inefficace. E allora, ecco che Parma, nella sesta, allarga ancora il divario, marcando altri tre punti: Leonora, Gonzalez e Helmig riempiono le basi, i quattro ball a Flisi valgono lo 0-6 automatico, la volata di Astorri lo 0-7 e la rimbalzante di Battioni porta il punteggio sullo 0-8. Il doppio dello stesso Astorri, all'ottavo inning, fissa sullo 0-9 un risultato che non cambierà più.

Vince Parma, che si prende con merito lo scudetto, mentre San Marino, al di là di un'ultima gara a secco, paga più i problemi nel reparto lanciatori che in attacco. Tuttavia, pur nell'amarezza della sconfitta, può guardare al fatto che, nonostante un anno complicato e di transizione, sia comunque arrivata alle Italian Baseball Series per l'ottava volta consecutiva.

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