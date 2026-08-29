Baseball, Parma si prende gara-2: San Marino cede 15-8, serie sull'1-1

Con un big inning veramente big, che cambia di colpo l'indirizzo della partita, Parma si prende gara-2 della finale scudetto e riporta in equilibrio le Italian Baseball Series. In Emilia, finisce 15-8 per i padroni di casa, che sfruttano una quarta ripresa da urlo, con ben 9 punti segnati.

Rapido botta a risposta all'inizio: San Marino apre con un solo-homer di Rifaela, Parma risponde col fuoricampo da due punti di Geraldo. Replica quasi immediata dei titani, che tra terzo e quarto inning si portano sul 5-2, ma è qui che arriva il disastro, un puzzle che si compone un pezzo alla volta, piuttosto velocemente. Leonora batte nella terra di nessuno, Gonzalez guadagna la base ball e Helmig è colpito. Anche Flisi è colpito (3-5), con la successiva palla mancata che fa entrare il 4-5. Una nuova base ball ad Astorri riempie i cuscini e a quel punto arriva anche il cambio sul monte tra Di Raffaele e Artitzu.

Sostituzione che non porta frutti, perché il singolo di Battioni vale il pari, poi la volata di Angioi significa primo out ma anche 6-5 per i padroni di casa. Non è finita, perché Garcia batte un triplo per l’8-5, Gonzalez tocca il singolo del 9-5 e Helmig il doppio dell’11-5. Qui finisce la breve partita di Artitzu, con Giulianelli a rilevarlo e a chiudere con l’out su Astorri.

Con una rimbalzante di Leonora a basi piene, nel 5° arriva anche il 12-5 e da lì la partita è ben indirizzata, seppur San Marino accorci al sesto attacco, con il doppio da due punti di Angulo, ma un altro fuoricampo di Geraldo chiude definitivamente i conti, rendendo vano l'ottavo punto sammarinese. Finisce 15-8. Vittoria netta di Parma, ma San Marino torna comunque a casa con un punto importante strappato in gara-1, che assume ancor più valore, visto il peso avuto finora dal fattore campo nei playoff. Si riprende lunedì sera, con la prima di tre partite consecutive in programma a Serravalle.







