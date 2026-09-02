BASEBALL Baseball: Parma vince gara 4 a San Marino, scudetto a un passo Gli emiliani vincono 10 a 7 a Serravalle e si portano sul 3 - 1 nella serie per il titolo nazionale. Questa sera primo match point scudetto

Baseball: Parma vince gara 4 a San Marino, scudetto a un passo.

Il Parma Clima batte 10-7 il San Marino Baseball in gara-4 delle Italian Baseball Series e si porta sul 3-1 nella serie, a una sola vittoria dallo scudetto. Questa sera la formazione emiliana avrà il primo match point per conquistare il titolo. San Marino, avanti 4-1 dopo quattro inning grazie anche al fuoricampo da due punti di Wong, subisce la rimonta degli ospiti nel quinto. Il fuoricampo da tre punti di Robel Garcia vale infatti il 4-4 e riapre completamente la partita. La svolta arriva al settimo inning, quando Parma segna quattro punti e sale sull'8-4, approfittando dei rilievi sammarinesi. Nel nono gli ospiti allungano fino al 10-4 con i punti battuti a casa da Leonora e Gonzalez. La reazione finale di San Marino, con tre punti e il fuoricampo da due di Pieternella, serve soltanto a fissare il risultato sul 10-7. Lanciatore vincente Rivera, perdente Mendez. Parma chiude con 14 valide, contro le 12 di San Marino.

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