Baseball: per lo scudetto sarà San Marino - Bologna

Sarà Fortitudo Bologna – San Marino la finale scudetto 2019. Ironia della sorte, o meglio del campo, vuole che proprio a contendersi il tricolore siano le due squadre che si sono affrontate nella prima partita della stagione. Era il 19 aprile, sul diamante di Serravalle i Titani vestivano l'arancione di Rimini per ricordare lo storico presidente Rino Zangheri scomparso qualche mese prima, proprio nel periodo più nero della squadra romagnola chiuso con la fine della storia dei Pirati. A San Marino la Fortitudo si era imposta in rimonta per 5-4 vincendo, poi a campi invertiti anche gara2. Bologna centra l'accesso alla finale scudetto con una bella rimonta anche su Parma che conduceva 2-0. Al Falchi questa volta la Fortitudo conferma il fattore campo e vince gara5 con il punteggio di 5-4. Bologna-San Marino per lo scudetto. Si parte venerdì 16 agosto, si replica sabato 17 sul diamante di Bologna per il miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Gara3 sposta la serie scudetto a Serravalle martedì 20 agosto. La finale al meglio delle 5 partite prevede l'eventuale gara4 ancora a San Marino e gara5 di nuovo a Bologna. Titani alla ricerca di un titolo che manca dal 2013 per puntare al quinti scudetto della propria storia. Dall'altra parte la Fortitudo detentrice del titolo che vuole bissare quello conquistato lo scorso anno e raggiungere quota 12.